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Sahte para soruşturması sürüyor

Girne’de alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Dome Hotel Otel içerisinde tespit edilen ve üzerinde yapılan aramada sahte para bulunan zanlı Erdem BALPETEK ve odasında sahte para tespit edilen zanlı Volkan TAŞCI ve suçla bağlantısı görülen zanlı İbrahim ALTINÖZ dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ekim 2022 Perşembe 07:58
Sahte para soruşturması sürüyor

Girne’de alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Dome Hotel Otel içerisinde tespit edilen ve üzerinde yapılan aramada sahte para bulunan zanlı Erdem BALPETEK ve odasında sahte para tespit edilen zanlı Volkan TAŞCI ve suçla bağlantısı görülen zanlı İbrahim ALTINÖZ dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen huzurda bulunan zanlı Erdem Balpetek’in 8 Ekim 2022 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Dome Hotel içerisinde yapılan üst aramasında; tasarrufunda sahte olduğuna inanılan MB35429070A ve MB59129658A seri nolu 2 adet 50 ABD dolarıtespit edildiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlının tutuklandığını ve yürütülen ileri soruşturmada huzurda bulunan zanlı Volkan TAŞCI’nın kalmakta olduğu Girne’deki ikametgahında huzurunda yapılan arama neticesinde ise tasarrufunda KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri nolu 3 adet sahte olduğuna inanılan 50 ABD doları bulunarak emare alındığını ve zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi. Polis ayrıca suçla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı İbrahim ALTINÖZ’ün de mahkeme emri ile tutuklandığını aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğu kayıp olduğuna inanılan emareler ve suçla bağlantısı olan başka şahıslarda ola bileceğini ayrıca zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğinden 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Para
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