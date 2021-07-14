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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Sahte para operasyonu

Girne’de sahte para meselesiyle ilgili tutuklanan Mesut Şen ile Murat Çapal bugün mahkemeye çıkarıldı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:35
Sahte para operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de sahte para meselesiyle ilgili tutuklanan Mesut Şen ile Murat Çapal bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların 13-14 Temmuz tarihleri arasında saat 22.00-03.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Pasha isimli casinoya gittiklerini, sahte 135 adet 50 dolarlık banknotlardan oluşan toplam 6 bin 750 doları canlı oyun masasında kumar oynadıklarını söyledi. Ömer Yavuz, zanlıların casinodan çıktıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. Zanlıların üstünün arandığını kaydeden polis, Mesut Şen’in cebinde 56 adet 50 Dolarlık banknot ve bavulunda 200 adet 50 dolarlık bulunduğunu açıkladı. Yavuz, zanlı Murat Çapal’ın cebinde ise adet 50 bir adet de 10 dolarlık banknot bulunduğunu ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mesut ŞenMurat Çapal
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