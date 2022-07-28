Sahte para ile yakalanan kardeşlere 4'er ay hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Banknot tasarrufu ve tedavüle sürme suçuyla yargılanan Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut’un dava kararı açıklandı.

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye sahte Türk Lirası sokan ve bir kısmını piyasaya süren Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut’un tasarrufunda 100’er liralık banknotlardan oluşan 4 bin 800 TL sahte para bulunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Aksun açıkladı. Aksun, sanıkların mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti. Aksun, sanık Oğulcan Bulut’un 4. Evre kanser hastası olduğunu ve kısıtlı tedavi imkânı olduğuna vurgu yapıp, sağlık haklarına kavuşabilmesi için ceza takdir ederken bu hususu göz önünde bulundurduklarını dile getirdi. Aksun, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 4’er ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.