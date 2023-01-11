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Sahte para ile alışveriş yaptılar

11 Ocak 2023 Çarşamba 13:59
Sahte para ile alışveriş yaptılar

Aralık 2022 ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı markete müşteri olarak giden C.M.(E-21) ve Ö.Y.(E-20)’nin, tasarruflarında bulundurdukları sahte olduklarını bildikleri 2 adet, 50’lik ABD banknotlardan ve MB 34628689A ile MB 34631363A seri numaralarından oluşan toplam 100 ABD dolarını, yapmış oldukları alışverişlere karşılık verip tedavüle sürerek, muhtelif market ürünlerini sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aynı suçtan poliste tutuklu bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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