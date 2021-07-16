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Sahte para davası devam ediyor

Girne’de sahte para meselesiyle ilgili tutuklanan Mesut Şen ile Murat Çapal bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

16 Temmuz 2021 Cuma 21:48
Sahte para davası devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de sahte para meselesiyle ilgili tutuklanan Mesut Şen ile Murat Çapal bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların 13-14 Temmuz tarihleri arasında saat 22.00-03.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Pasha isimli casinoya gittiklerini, sahte 135 adet 50 dolarlık banknotlardan oluşan toplam 6 bin 750 doları canlı oyun masasında kumar oynadıklarını söyledi. Ömer Yavuz, zanlıların casinodan çıktıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. Zanlıların üstünün arandığını kaydeden polis, Mesut Şen’in cebinde 56 adet 50 Dolarlık banknot ve bavulunda 200 adet 50 dolarlık bulunduğunu açıkladı. Yavuz, zanlı Murat Çapal’ın cebinde ise 1 adet 50 bir adet de 10 dolarlık banknot bulunduğunu ifade etti. Yavuz, zanlıların kaldıkları yerde arama yapıldığını, 333 adet daha 50 banknotluk sahte dolar ele geçirdiklerini söyledi. Meselede bir suç ortağının arandığını, kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Murat Soytaç,  zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mesut ŞenMurat Çapal
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