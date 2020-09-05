Sahte kira sözleşmesi ile dolandırdı iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 27.07.2017-26.06.2020 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık ve sahte evrak düzenleme suçları le ilgili olarak tutuklanan zanlı Müslüm Yamaç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel huzurda bulunan zanlı Müslüm Yamaç Girne’de 27.07.2017-26.06.2020 tarihleri arasında işletmeciliğini Demet AYAZ’ın yapmakta olduğu Orange Garden Estate isimli emlak şirketinde dolap içerisinde muhafaza edilen konu şirkete ait 5 adet tahsilat bloklarını çalan zanlı Müslüm Yamaç ve aranan iki şahıs ile birlikte konu makbuzları Demet AYAZ'ın izni ve müsadesi olmadan makbuzları kullanmışlardır. Zanlı konu makbuzları 02.07.2019- 26.02.2020 tarihileri arasında ilk etapda tespit edilen 10 adet tahsilat makbuzlarına, kendi adını yazıp imzalamak suretiyle sahte evrak düzenleyip, bir suretini kiracılara vermek suretiyle tedavüle sürmüştür. Polis zanlının dün tespit edilerek tutuklandığını diğer zanlıların ise isim tespitinin yapıldığını ancak aranmakta olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Hüseyin Soyel zanlının beyanlarında söz konusu makbuzları müşteki Demet Ayaz’ın talimatı ile doldurduğu beyanında bulunduğunu bu yönde araştırma yapılacağını, halen aranmakta olan ve düzenlenmiş makbuzlar olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.