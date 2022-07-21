banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa'da birbiriyle bağlantılı iki trafik kazası meydana geldi
Trafik kazası
Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Üç bölgede yangın
Üç bölgede yangın
Evinde tabanca bulunan şahıs tutuklandı
Evinde tabanca bulunan şahıs tutuklandı
Kıb-Tek raporu hazır çoğu hapis yatacak!
Kıb-Tek raporu hazır çoğu hapis...
banner404

Sahte idrar verdi, denetimli serbestlik hakkını kaybetti!

Tasarrufunda 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine yürütülen soruşturma sonucunda 2021’nin Mart ayı içerisinde denetimli serbestlik hakkından yararlanan ancak 25 Şubat 2022 tarihinde sahte idrar vererek denetimli serbestlik kurallarını ihlal eden sanık Timileyin Adebayo Egbeleke yeniden yargılandı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 18:11
Sahte idrar verdi, denetimli serbestlik hakkını kaybetti!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tasarrufunda 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine yürütülen soruşturma sonucunda 2021’nin Mart ayı içerisinde denetimli serbestlik hakkından yararlanan ancak 25 Şubat 2022 tarihinde sahte idrar vererek denetimli serbestlik kurallarını ihlal eden sanık Timileyin Adebayo Egbeleke yeniden yargılandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip okudu. Katip, uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların vahim ve ciddi suçlardan olduğunu belirterek, kamu menfaatinin sağlanmasına yönelik bir karar üretilmesi gerektiğini kaydetti. Katip, sanığın lehine ve aleyhine tüm durumların değerlendirilmesinin ardından 3 ay hapis cezası aldığını açıkladı. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Teminatla tutuksuz yargılanacak
Teminatla tutuksuz yargılanacak
Ercan'dan 600 Bin Euro ile girdi tutuklandı
Ercan'dan 600 Bin Euro ile girdi tutuklandı
35 ve 33 yaşındaki iki kişinin ölüm sebebi açıklandı
35 ve 33 yaşındaki iki kişinin ölüm sebebi açıklandı
39 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
39 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Ev açma suçundan cezaevine gönderildi...
Ev açma suçundan cezaevine gönderildi...
Hüseyin Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hüseyin Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı
3'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
3'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim