Sahte Facebook hesabından 8 yaşındaki erkek çocuğuna erkeklik organının resmini gönderdi

Furkan Ahmet Demirci adıyla sahte facebook hesabından 8 yaşında bir erkek çocuğuna erkeklik organının resmini gönderen Furkan Öcel Demirci çocuğun ailesi tarafından bilgi verilmesi üzerine polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlı arkadaşlarımın şakası sandım dedi

Zanlı bugün 30.9.19 tarihinde cinsel taciz suçlamasıyla teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yeminli şehadet veren polis memuru Erman Sennaroğlu zanlının 22.9.19 tarihinde Facebook isimli sosyal medyada açmış olduğu Furkan Ahmet Demirci isimli sahte hesabından 8 yaşındaki erkek bir çocuğun facebook hesabına erkeklik organının resmini çekerek göndermesiyle cinsel taciz suçunu işlediğini aktardı. Çocuğun ailesi tarafından olayın polise intikal edilmesiyle zanlının 29.9.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandığına değinen Sennaroğlu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde arkadaşlarının kendisine şaka yaptıklarını sanması sonucu bu eylemi yaptığı beyanında bulunduğunu aktardı.

Ailenin olayla ilgili polise sadece bilgi verdiğini, ifade vermeyip şikâyetçi olmadıklarına da değinen Sennaroğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)