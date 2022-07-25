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Sahte evrak zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Sahte beyanla kayıt temini yapmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Ahmet Yıldırım mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:07
Sahte evrak zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte beyanla kayıt temini yapmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Ahmet Yıldırım mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis 21.6.2022 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğün gelen zanlı Ahmet Yıldırım’ın Genco Antreas Yıldırım’ın (E-5) T.C kimlik kartı ayrılmış olduğu eşi Maria Chrıstopı’de (K-31 GKRY) olduğunu bildiği halde kayıp olduğunu söyleyip Sahte Beyanla Kayıt temin edip Sahte Evrak Düzenlenmesini sağladığını belirtti. Polis, aynı gün mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının 9.7.2022 tarihinde Girne Turizm Limanından Genco Antreas Yıldırım ile birlikte yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmiş ve aleyhine görüldüğü yerde tutuklanması için derdest emri temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının 24 Temmuz 2022 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısında Güney Kıbrıs’a geçmek istediği bir sırada tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatının halen devam ettiğini, zanlının yanında bulunan Genco Antreas Yıldırım isimli çocuğun nerde olduğu ne maksatla ülkeden çıkarıldığının araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 25.07.2022 16:21
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