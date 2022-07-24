banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sahte evrak zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Sahte evrak zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Üstel: “Piyango biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı”
Gazimağusa'da apartman dairesinin balkonunda yangın!
Gazimağusa'da apartman dairesinin balkonunda yangın!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Sağlık Bakanlığı: “Çamlıbel Sağlık Merkezi’nin yatalak hastalara ambulans hizmeti vermemesi gibi bir durum söz konusu değil”
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama
banner405

Sahte evrak zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Ülkemizden sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek ülkenize geri gönderilen zanlı Henock Henock Mbo tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Temmuz 2022 Pazar 13:44
Sahte evrak zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizden sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek ülkenize geri gönderilen zanlı Henock Henock Mbo tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Henock Henock Mbo'nun "Resmi sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürmek ve sahte beyanla kayıt temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 22 Temmuz 2022 tarihinde huzurunuzda bulunan zanlı daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu Belçika vizesini Ercan Hava Limanında yer hizmetleri görevlisine ibraz ederek sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarını işlendiğini söyledi. Polis zanlının aynı gün  İstanbul hava limanında tespit edilerek geri gönderildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın  devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının sahtelediği evrakları nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Girne’de hırsızlık: Zanlılar soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalacak
Girne’de hırsızlık: Zanlılar soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalacak
GAÜ Öğr. Gör. Yörük’ten ‘boşanma sürecinde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler’
GAÜ Öğr. Gör. Yörük’ten ‘boşanma sürecinde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler’
Çatalköy'de araç yangını
Çatalköy'de araç yangını
Ani ölüm
Ani ölüm
Ani ve gayri tabi ölüm (gelişme)
Ani ve gayri tabi ölüm (gelişme)
Sahte evrak göstererek dolandırdı
Sahte evrak göstererek dolandırdı
Müşterilerden tahsil ettiği paraları sirkat etti
Müşterilerden tahsil ettiği paraları sirkat etti
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim