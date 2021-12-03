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Sahte evrak zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 17:05
Sahte evrak zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2020 ile 2021 tarihleri arasında zanlı1 Gülsev Görgülü ve zanlı 2 Hasan Paylaşmaz’ın Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.11. 2021 tarihinde Mağusa’da gerçekleşen Terabet isimli yasadışı bahis sitesine karşı düzenlenen ve Şans Oyunları ve Beden Eğitimi Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılardan bazılarının zanlı 1’in Nasır isimli danışmanlık şirketinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterilip, Çalışma Dairesi’ne kayıt yaptırdıklarını belirtti. Polis, zanlı 1’in kendisine ait şirkette çalışmadığı halde ilk tespitlere göre 28 kişiyi şirketinde çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı. Polis, zanlı 2’nin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı 1’in itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülsev GörgülüHasan Paylaşmaz
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