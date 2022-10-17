Sahte Evrak soruşturması sürüyor

(Kamalı Haber) – Sahte evrak düzenlemek suçundan yakalanan zanlı Muhammed Zeeshan Majjed ve Mr. Muhammad Athar Kamran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Muhammed Zeeshan Majjed ve Mr. Muhammad Athar Kamran’ın Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle sürme, Sahte davranışla kayıt temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, Ağustos-Eylül 2022 tarihlerinde Lefkoşa’da zanlı Muhammed Zeeshan Majjed ve şuan yurtdışında olan iki kişiyle birlikte Hollanda’ya gidebilmek için çalıştıkları şirketin adını kullanarak, sahteledikleri belgeyi, vize alabilmek için Köşklüçiftlik Lefkoşa’da faaliyet gösteren İngiliz konsolosluğu binası içerisinde bulunan Almanya Federasyon Büyük Elçiliği Enformasyon Bürosu’na vermek suretiyle sahte belgeyi tedavüle sürüp, Hollanda vizesi almak suretiyle sahte davranışla kayıt temini ettiklerini anlattı. Polise şikayet 13.10.2022 tarihinde yapıldığını, iki zanlının da mahkeme emri gereği tutuklanmış olup soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili temin edilmesi gereken ifadeler meseleyi aydınlığa kavuşturacak kamera görüntülerinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak aranan emareler ve aranan şahıslar olduğunu ayrıca zanlının tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları süreye itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.