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Sahte evrak düzenlemedik

Girne’de 23 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanan Barış Şahin ve İş insanı Derviş Abidin olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Derviş Abidin 23 Aralık tarihinde tamamen yanlış bilgilendirme sonucu yanlış anlaşılma ile olayın vuku bulduğunu belirtti.

27 Aralık 2020 Pazar 17:04
Sahte evrak düzenlemedik
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 23 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanan Barış Şahin ve İş insanı Derviş Abidin olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Derviş Abidin 23 Aralık tarihinde tamamen yanlış bilgilendirme sonucu yanlış anlaşılma ile olayın vuku bulduğunu belirtti.   

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Derviş Zeynel Abidin Genel Sekreter olarak görev yaptığı Bumerang Travel Club Ltd. yani Cratos Otel isimli işletmenin Casino İmtiyaz işlemlerini yapa bilmek için her yıl olduğu gibi yardımcısı olan Barış Şahin’i şirket ortakları olan %45’er Utku ve Ayla Bozoğlu, ve kalan hisse sahipleri abisi İsmail Zeynel Abidin ve kendisi Derviş Abidin’e ait polisten karakter belgelerini aldırdığını ve gerekli işlemler için Devlet Emlak Malzeme Dairesine ibraz edilmesini sağladığını söyledi. Derviş Abidin kesinlikle evrak sahteleyip tedavüle sürmediklerini her yıl olduğu gibi söz konusu evrakları polisten aldıklarını ancak bu evrakı almaları için vekâlet gerektirdiğini bilmediklerini ve bu konuda da polis tarafından vekâlet istendiğine dair uyarılmadıklarını aktardı.

Derviş Abidin ayrıca evrakların hazırlanış sürecinde kendisini polisin telefoniyen aradığını ve söz konusu evrakların talep edildiği hususunun bilgisinde olup olmadığını teyit ettiğini belirtti.  Derviş Abidin evrakların alındıktan sonra söz konusu şirket işlemleri için kullanıldığını daha sonra yine polisin kendisini aradığını ve İsmail Zeynel Abidin’e ait söz konusu evrakı geri istemesi üzerine işlemler için vermiş oldukları dosya içerisinden geri alarak polise iade etiklerini belirtti.

Derviş Abidin daha sonra yapılan şikâyet üzerine yardımcısı Barış Şahin’in gözaltına alındığını öğrenmesi üzerine polise giderek olayı izah etmeye çalıştığını ancak onunda gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarıldıklarını aktardı. Gözaltında oldukları gece abisi İsmail Zeynel Abidin’in polise gelerek şikâyeti geri çektiğini de ifade eden Derviş Abidin bahsedildiği gibi sahte evrak düzenlemediğini evrakın orijinal olduğunu ve polisten temin edildiğini belirtti.

Derviş Abidin hiçbir zaman yasal olmayan iş yapmadığını, hiçbir sabıkası veyahut yasalara karşı işlediği suç bulunmadığını da belirterek bu durumunda tamamen yanlış anlaşılma olduğunu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış ŞahinDerviş Abidin
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