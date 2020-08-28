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Sahte evrak düzenleme zanlısı yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi

28 Ağustos 2020 Cuma 19:01
Sahte evrak düzenleme zanlısı yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi
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TEKNESİNDE AMERİKAN BAYRAĞI TAŞIMASI İÇİN GKRY’DEN SAHTE EVRAK TEMİN ETMİŞTİ

2020 yılı içerisinde sahibi olduğu Golden Beach isimli tekneyi KKTC’den Suriye’ye götürmek maksadıyla önceden sahte olarak temin ettiği Amerikan bayrağına ait geçit evrakını 14.8.20 tarihinde Gazimağusa liman başkanlığı dairesi görevlilerine vermek suretiyle tedavüle süren Suriye uyruklu Ibrahım Maalla 26.8.20 tarihinde polis tarafından tespit edilmiş ve yapılan muhaceret kontrolünde 6.2.20 tarihinden beri ikamet izinsiz KKTC de bulunduğunun görülmesi üzerine tutuklanmıştı.

27.8.20 tarihinde, sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme ve izinsiz ikamet suçlamasıyla zanlı Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir günlük tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mehmet Keleş olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı.  PM Keleş şahadetinde, 2020 yılı içerisinde zanlının sahibi olduğu tekneyi KKTC’ den Suriye’ye götürmek maksadıyla tekneye çekilecek Amerikan bayrağı ile ilgili GKRY’den önceden temin ettiği sahte evrakı 14.8.20 tarihinde Gazimağusa Liman başkanlığı dairesi görevlilerine vermek suretiyle sahte evrak düzenleme ve sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme suçunu işlediğini söyledi.

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Olayın 20.8.20 tarihinde Gazimağusa liman başkanlığı vasıtasıyla polise intikal ettiğini, sunulan evrakın sahte olabileceği yönünde şüphe duyduklarını belirttiklerini söyleyen PM Keleş, aynı gün tahkikat başlatıldığını ve evrakın incelenmek üzere PGM sahtecilik bölümüne gönderildiğini söyledi.

PGM’ ne gönderilen evrakın renkli fotokopi kullanılarak sahtelenmiş olduğu ancak menşeinden de araştırılması gerektiği yönünde uzman raporu temin edildiğine dikkat çeken PM Keleş, 26.8.20 tarihinde zanlının tespit edilerek mesele ile ilgili açık ifadesinin alındığını söyledi. 2020 yılı Ağustos ayında GKRY den gelen ve ismini bilmediği erkek bir şahıs vasıtasıyla doğru olduğunu bilerek bu evrakı aldığı yönünde ifadesinde beyanda bulunduğuna değinen PM Keleş ayni gün poliste yapılan muhaceret kontrolünde 6.2.2020 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini ve tutuklandığını söyledi.

Sahte evrakla ilgili uzman görüşü ışığında KKTC’ de faaliyet gösteren Amerika’ nın Lefkoşa Büyükelçiliği Kuzey ofisi ile irtibata geçildiğine dikkat çeken PM keleş, bu ana kadar herhangi bir cevap alınamadığını söyledi.

Bugün itibarıyla evrak sahtelemek, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlamalarıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini belirten PM Keleş zanlının davasına karşılık “ kabul etmiyorum “ cevabını verdiğini söyledi.

Suriye uyruklu olan zanlının 6.2.20 tarihinde sona eren turist vizesi sonucu o tarihten bugüne değin KKTC de ikamet izinsiz bulunduğuna vurgu yapan PM Keleş, bundan sonraki tahkikata etki etme olasılığı bulunmayan zanlının davası görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ibrahım Maalla
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