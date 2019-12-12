banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111083
ALTIN
274.930
DOLAR
5.7999
STERLİN
7.7638
EURO
6.4797
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Sahte evrak düzenleme davasında karar açıklandı

Ağır ceza mahkemesi heyeti huzurunda bulunan sahte evrak düzenleme ile ilgili aleyhlerine dosya tanzim edilen Ali Mavideniz ve Ali Kılıç ile ilgili kararını açıkladı.

Sahte evrak düzenleme davasında karar açıklandı

Ağır ceza mahkemesi heyeti huzurunda bulunan sahte evrak düzenleme ile ilgili aleyhlerine dosya tanzim edilen Ali Mavideniz ve Ali Kılıç ile ilgili kararını açıkladı.

12 Aralık 2019 Perşembe 21:25
Sahte evrak düzenleme davasında karar açıklandı

Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okunan kararda Muhammet Mavideniz adına tanzim edilmiş KKTC kimlik kartının üzerindeki resmi çıkarıp yerine sanık 2 Ali Kılıç’ ın resminin yapıştırılmasıyla KKTC kimlik kartının sahtelendiğine değinerek sahte evrak düzenleme ile ilgili detay verdi. Sahte evrak düzenlemenin aslında olmayan bir şeyin varmış gibi olduğunu göstermek şeklinde yapılan bir işlem olduğuna değinen Toroslu, bu suça 10 yıla kadar hapislik cezası takdir edilmesi yasa koyucunun bu konuya ne denli önem verdiğini göstermektedir dedi. Bu gibi suçlarda ceza verilirken kamu hizmetinin menfaatleri göz önünde bulundurulmalıdır diyen Toroslu, yapılan işlemin kimlik kartı olmasının önemine değindi.

banner317
Bu suçun işlenmesinde sanık 2 nin payının büyük ve teşvik edici olması verilecek cezada aralarındaki pozisyon ve menfaatlerin değerlendirilmesinde rol oynadığına dikkat çeken Toroslu, tüm hafifletici nedenleri göz önünde bulundurduktan sonra sanık 1 Ali Mavideniz’ e iki ay, sanık 2 Ali Kılıç’ a ise 1 yıl hapislik cezası takdir ettiklerini belirtti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Sahte EvrakAli MavidenizAli Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortada emare yok, bıçak yok, beni boşuna tutuyorlar!
Ortada emare yok, bıçak yok, beni boşuna tutuyorlar!
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
'Darpçı güvenliklere' 8 ay hapis
'Darpçı güvenliklere' 8 ay hapis
Eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medyada paylaştı
Eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medyada paylaştı
Uyuşturucu madde davasında karar
Uyuşturucu madde davasında karar
Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim