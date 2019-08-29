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Sahte evrak duruşması tamamlandı

Sahte evrak duruşması tamamlandı

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:29
Sahte evrak duruşması tamamlandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte evraklarla şahıslara ait mülkleri kendisine ait şirkete devrettiği iddia edilen İşadamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mesele ile bağlantılı tutuklanan Yaztech Investment Limited Direktörü Muammer Uğursöz ertelenen teminat duruşması bugün tamamlandı.

Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen davada sanıkların avukatları mahkemeye kefil tanık dinletti.

Mahkemede Eminoğlu için 5, Özbekoğlu için 3, Muammer Uğursöz için ise 6 kişi tanıklık etti.

Kefil tanıklar, ev, arsa, dükkân ve araba koçanlarını mahkemeye emare vererek, zanlılara kefil olmak istediklerini söyledi.

Eminoğlu’na kefil olmak isteyen 5 kişi, zanlıyı tanıdıklarını, kaçmayacağına emin olduklarını, bu nedenle kefil olmak istediklerini ifade etti.

Diğer iki zanlının kefil tanıkları da aynı yönde beyanda bulunarak, kaçmayacağına emin oldukları için kefil olmakta sakınca görmediklerini belirtti.

Kefil tanıkların dinlenmesinin ardından savunma ve iddia makamı mahkemeye hitapta bulundu.

Zanlı Eminoğlu’nun avukatı, müvekkilinin tanınan bir iş adamı olduğunu, ailesi ve kendisiyle burada yaşadığını, tüm yaşamını KKTC’de kuran bir kişi olduğunu, kaçıp başka bir ülkede yaşamak gibi bir düşüncesinin olamayacağını belirterek, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Özbekoğlu’nun avukatı da yine müvekkilinin tüm yaşamının KKTC’de olduğunu, ailesiyle burada bir yaşam kurduğunu belirterek, yargılamadan kaçmayacağını savundu. Muammer Uğursöz’ün avukatı da evli ve bir çocuk babası olan müvekkilinin ülkeden ve yargılamadan kaçmayacağını, tüm yaşamının ailesiyle birlikte burada olduğunu ifade etti.

Savunma ise işlenen suçların ağır suçlar olduğunu, zanlıların ağır cezada yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde uzun süreli hapis cezaları almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu, bu meselede 13 mağdur bulunduğunu, bu mağdurların tazmini için 10 milyon TL gibi bir rakamın gerektiğini, ayrıca Eminoğlu’nun iki bankaya yüklü borcu olduğunu söyleyip, bu hususların kaçma ihtimali doğurduğunu belirtti.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren Yargıç Dündar, işlendiği iddia edilen suçların ciddiyetine dikkat çekerek, her 3 zanlının hapis cezası almasının muhtemel olduğunu belirtti.

Zanlıların teminatla serbest kalması durumunda adaletin tecelli etmesine etki edebileceklerini göz önünde bulundurduğunu söyleyen Dündar, zanlıların tanıklara etki etme ve yargılanmaktan kaçma ihtimaline karşın 40 gün süreyle poliste tutuklu muhafaza edilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahteEvrak
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