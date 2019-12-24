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Sahte evrak davası 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi

Sahte evrak davası 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi

24 Aralık 2019 Salı 18:14
Sahte evrak davası 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddia edilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde devam eden ön duruşmalar kapsamında tanık dinlendi. İddia makamının tanığı olarak dinlenen İktisat Bankası Müdürü Erkan Aslan, sanık Eminoğlu’nun bankadan çektiği krediler, borçları ve gösterdiği teminatlar hakkında bilgiler verdi. Tanığın dinlenmesinin ardından dava 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte EvrakMehmet EminoğluSerdar Özbekoğlu
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