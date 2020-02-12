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Sahte evrak davası 19 Şubat’ta ertelendi

Sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddia edilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sahte evrak davası 19 Şubat’ta ertelendi

Sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddia edilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 20:30
Sahte evrak davası 19 Şubat’ta ertelendi

Sahte evrak davası 19 Şubat’ta ertelendi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddia edilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmalar tamamlandı. Dava 19 Şubat’ta ağır cezaya havale edilmek üzere ertelendi. 19 Şubat’ta iddia makamı ile savunma son hitaplarını gerçekleştirilecek ve sanıklar ağır cezaya havale edilecek.

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