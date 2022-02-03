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Sahte dolarları bozmaya kalktı, yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Timothy Olawaseye Abayomi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 13:55
Sahte dolarları bozmaya kalktı, yakalandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Timothy Olawaseye Abayomi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlı Timothy Olawaseye Abayomi’nin "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından huzurda bulunduğunu belirtti. Polis, 19.01.2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Küçükkaymaklı'da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosu içerisinde Zanlı Timothy Olawaseye Abayomı’nin tasarrufunda bulundurduğu sahte 1000 Amerikan Dolarını konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün 18.00-18.30 saatleri arasında bahse konu suçlardan dolayı zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği huzurunda yapılan aramada yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Timothy Olawaseye Abayomı
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