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Sahte dolarlara dikkat!

Ercan'da 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edildi..

02 Ocak 2022 Pazar 12:06
Sahte dolarlara dikkat!

01.01.2022 tarihinde, saat 18:50 sıralarında, Ercan Havalimanında, K.D.(E-41) KKTC’den çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada, tasarrufunda sahte olduguna inanılan MB38754241 A, MB29154608 A¸ MB65458585 A, MB65457526 A ve MB29158060 A seri numaralı, 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Polis söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda duyuru yaptı..

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Son Güncelleme: 02.01.2022 13:25
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