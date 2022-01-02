Sahte dolarlara dikkat!

01.01.2022 tarihinde, saat 18:50 sıralarında, Ercan Havalimanında, K.D.(E-41) KKTC’den çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada, tasarrufunda sahte olduguna inanılan MB38754241 A, MB29154608 A¸ MB65458585 A, MB65457526 A ve MB29158060 A seri numaralı, 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polis söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda duyuru yaptı..