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Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi

Ercan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile önce ülkemize gelen ve daha sonra çıkış yapmak isterken tespit edilen sanık Kenan Dudioğlu aleyhindeki karar bugün açıklandı.

08 Şubat 2022 Salı 17:57
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile önce ülkemize gelen ve daha sonra çıkış yapmak isterken tespit edilen sanık Kenan Dudioğlu aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Kıdemli Yargıç Kâtip açıkladı. Kâtip sanığın işlemiş olduğu suçun sahte para tasarrufu suçu olduğunu ve bu tür suçlara ciddi cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç sanığın ülkemize Türkiye’den temin etmiş olduğu sahte paralar ile geldiğini ancak burada tedavüle sürmeden ve kimseyi mağdur etmeden geri döneceği sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın sahte paraları tedavüle sürmemesini lehine değerlendirmiş olsalar da bu suçun caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek heyet olarak sanığı 4 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan DudioğluSahtePara
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