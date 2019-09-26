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Sahte doktor tutuksuz yargılanacak

Sahte doktor tutuksuz yargılanacak

26 Eylül 2019 Perşembe 15:22
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte doktorluk yapan zanlı Cengiz Salih Soykök bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olguları aktardı. Polis, zanlı Cengiz Salih Soykök’ün Kıbrıs Türk Tabipler Yasası’na aykırı hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  zanlının 2019 yılı Ağustos ve Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da çeşitli kafelerde doktor diploması olmadığı halde kendisini psikiyatrist ve hipnoterapist olarak tanıtıp, 250 TL karşılığında hasta kabul ederek, işlem yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının herhangi bir doktor diploması olmadığını ve Tabipler Birliği Odası’na üye olmadığını da mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer,  zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahteDoktor
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