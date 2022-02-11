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Sahte davranışla para temin ettiği iddiasıyla tutuklandı

11 Şubat 2022 Cuma 20:40
Sahte davranışla para temin ettiği iddiasıyla tutuklandı

(11-02-2022...MHA) 2022 Ocak ayı içerisinde dolandırmak kastı ile, icraya çıkan araçlar olduğunu belirtip Gazimağusa kaza mahkemesi çalışanlara ait 3 aracın resmini çektikten sonra tasarrufundaki cep telefonundaki WhatsApp hattından şikayetçi M.Ş’ye göndermek suretiyle 15 bin T.L parayı sahtekarlıkla temin eden Gazimağusa kaza mahkemesi icra bölümde görev yapan İ.K 10.02.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün “sahte davranışla para temini” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Engin Yıldız’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 2022 yılı Ocak ay’ı içerisinde Gazimağusa’da Gazimağusa kaza mahkemesin icra bölümünde görev yapmakta olan zanlının icraya çıkan araçları önceden para yatırıp uygun fiyata alabileceği yalanını söyleyip mahkeme çalışanlarına ait olup icralık durumları bulunmayan 3 aracın resmini çekip kullanımındaki cep telefonunun WhatsApp hattından İskele’ de sakin şikayetçi M.Ş’ye gönderip karşılığında 15 bin T.L parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

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Alınan bilgi doğrultusunda 10.02.22 tarihinde mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada ayni gün şikayetçi M.Ş’ in tespit edilerek ifadesi alındığını, 09.02.22 tarihinde konu ile ilgili yaşadığı mağduriyetini zanlının gidermesine rağmen aleyhinde şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine ayni gün temin edilen derdest emri gereği zanlının tutuklandığını belirten tanık, ayni gün zanlının mesele ile ilgili 2 gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediğine değindi.

Gerekli incelemelerin yapılabilmesi maksadıyla zanlı ve şikayetçiye ait cep telefonlarının emare alınarak Data şubesine gönderildiğine dikkat çeken tanık, zanlının müştekiye resimlerini çekip gönderdiği 3 araç ile ilgili yapılan soruşturmada, araçların Gazimağusa kaza mahkemesi çalışanlarına ait olduğu ve icra yönünden herhangi bir durumları olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla aleyhindeki suçlama ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirten tanık, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmayan zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, zanlının davalarında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10 bin T.L nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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