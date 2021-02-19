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Sahte çek zanlısı mahkemede

Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen çek sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Bora bugün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Şubat 2021 Cuma 16:47
Sahte çek zanlısı mahkemede
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen çek sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Bora bugün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler, huzurda bulunan zanlı Ali Bora’nın 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, Karaoğlanoğlu’nda, satış sorumlusu olarak görev yaptığı Özbek Motors isimli galerinin ofisi içerisinde muhafaza edilen, S.Ö’ye ait Vakıflar Bankası çek defteri içerisinden 1912040 seri numaralı çek yaprağını sirkat ettikten sonra; konu çeki Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cars For You isimli galeride 11.000 Sterling meblağlı ve 11 Şubat 2021 tarihli olarak yazıp imza ederek sahteledikten sonra söz konusu galeri sahibi M.Ş.B’ye olan borcuna karşılık olarak vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlı Ali Bora’nın mahkeme emri ile tutuklandığını yürütülen soruşturmada gönüllü ifa verip suçunu itiraf ettiğini ayrıca konu çek yaprağının bulunarak emare zapt edildiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ayda 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali BoraÇek
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