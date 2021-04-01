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Sahte beyanla tasarrufuna 10 bin TL geçirdi

01 Nisan 2021 Perşembe 17:35
Sahte beyanla tasarrufuna 10 bin TL geçirdi
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21.10.20 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde kendisini kuyumcu olarak tanıtarak yurt dışından kendisine 50 bin TL değerinde 10 adet altın bilezik getirmek maksadıyla Mehmet Zeki Uzun isimli şahıstan 5000 TL nakit para ve küçültmek için kendisine adı edilen tarafından verilen 1 adet 22 ayar altın bileziği alıp sirkat ettikten sonra kayıplara karışan T.C vatandaşı İsmet Bayraktar 28.03.21 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanmış ve 29.03.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 01.04.21 tarihinde emanetçi tarafından sirkat ve sahtekârlıkla mal temini suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süreyle merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar PM Şükrü Hafız’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Hafız, yemin altında verdiği şahadetinde, 21.10.20 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda, kuyumcu olmadığı halde kendisini kuyumcu olarak tanıtarak beğendiği 50 bin TL değerindeki 10 adet altın bileziği Türkiye’den kendisine getireceğini söyleyerek M.Z.U’dan 5 bin TL nakit para ve tamir etmek maksadıyla 22 ayar 1 adet altın bileziği aldığını ve sonrasında sirkat ederek kayıplara karıştığını söyledi.

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Olayın 10.12.20 tarihinde polise intikal ettikten sonra tahkikata başlandığını ancak zanlının bulunamadığını ve derdest müzakeresi tahtında aranan şahıs ilan edildiğini belirten tanık polis, 28.03.21 tarihine zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlının ikametgâhında yapılan aramada müştekiden almış olduğu 22 ayar altın bileziği bir kuyumcuya 5000 TL karşılığı sattığına dair kuyumcudan alınan makbuzun bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, yapılan sorgulamada zanlının müştekiden emaneten aldığı ve satıp tasarrufuna geçirdiği 5000 TL ile 10 adet bilezik getirmek üzere kapora olarak aldığı 5000 TL’yi harcadığı yönünde zanlının sözlü bir beyanı olduğuna değinen tanık polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 13.08.20 tarihinde 30 günlük vize ile KKTC’ye giriş yaptığını ve 13.09.20 tarihinden itibaren KKTC’ de yasal statüsü olmadan ikamet etmekte olduğunu söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık herhangi bir cevap vermediğini söyleyen tanık polis, TC vatandaşı olan ve ikamet izinsiz olması nedeniyle serbest kalması halinde zanlının ayni suçu işlemeye devam edeceğinden, davası sonuçlanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ay’ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsmet BayraktarKuyumcu
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