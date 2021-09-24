Sahte beyanda bulunup işyerinden aldığı çekleri bozdurup zimmetine geçiren şahıs tutuksuz yargılanacak

(24.09.2021 MHA) 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde Gazimağusa’ da müstahdemi olduğu Nurcan Çelik Ltd isimli işyerinde, İ.K isimli bir şahıstan gerçekte mal satın almadığı halde satın almış gibi beyanda bulunarak patronu Mehmet Çelik’ e ait 15 adet çek yaprağına 41635 TL yazıp arkalarını İ.K adına imzalayıp kaşeledikten sonra ilgili bankaya verip tedavüle süren ve karşılığında sahtekarlıkla 41635 TL para temin eden Mustafa Karakuş şikayet üzerine 10.09.21 tarihinde tutuklandı.

Bugüne değin poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 24.09.21 tarihinde çek sahteleme, tedavüle sürme, müstahdem tarafından sirkat, sahtekarlıkla para temini ve başkasının kimliğine bürünme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis çavuşu Abdülkadir Gildir’ i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 2021 Haziran -Temmuz ayları içerisinde Gazimağusa’ da müstahdemi olduğu işyerinde aslında müşteriden mal almadığı halde almış gibi gösterip işyeri sahibi tarafından ödenmek üzere 41635 TL tutarında 15 adet çek yaprağı yazdığını, akabinde çekin üzerine ismini yazdığı şahsın bilgisi ve rızası dışında kimliğine bürünerek çeklerin arka yüzünü imzalayıp kaşeledikten sonra ilgili bankaya ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğünü ve karşılığında sahtekarlıkla 41635 TL para temin eden zanlının şikayet üzerine 10.09.21 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğine gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu çeklerden sadece 1 tanesine İ.K ismini yazıp imza ettiği yönünde beyanı olduğuna değinen tanık polis çavuşu, temin edilen sürelerde birçok ifade alındığını, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapıldığını ve el yazı örneklerinin incelenmek üzere uzmanına gönderildiğini ancak henüz bir rapor alınamadığını söyledi.

Bu aşamada tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme olanağı olmadığına dikkat çeken tanık polis çavuşu, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 50 şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)