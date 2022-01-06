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Sahte Berber!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek sahte olarak kendi adına düzenlenmiş olan berberlik ustalık belgesini görevli memura verip, tedavüle sürerek denklik belgesi temin etmeye çalışan Ahmet Uludağ’ın dava kararı bugün açıklandı.

06 Ocak 2022 Perşembe 16:24
Sahte Berber!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek sahte olarak kendi adına düzenlenmiş olan berberlik ustalık belgesini görevli memura verip, tedavüle sürerek denklik belgesi temin etmeye çalışan Ahmet Uludağ’ın dava kararı bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanığın işlediği Resmi Evrak Sahtelemek, tedavüle sürmek ve Sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmek suçunun ciddi suçlardan olduğuna değindi. Aksun, sanığın suçunu kabul etmesini, suçu eniştesinin teşviki ile işlemesini, suçun ustalık belgesini temin etmeden ortaya çıkmasını, sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiğini belirtti.

Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet UludağSahteBerber
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