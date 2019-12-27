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Sahte belge ile sınıf geçecekti

Sahte belge ile sınıf geçecekti

27 Aralık 2019 Cuma 16:05
Sahte belge ile sınıf geçecekti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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YDÜ’de sahte belge ile 3. Sınıfı okumadan 4. Sınıf olamak isteyen zanlı Mohammed Hassan Hasib Lutfı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohammed Hassan Hasib Lutfı 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi olduğu bir sırada, 3. Sınıf olduğunu gösteren sahte ders dökümünü temin ettiğini belirtti. Polis, zanlı 06.09.2019 tarihinde ülkeye gelerek tasarrufunda bulundurduğu söz konusu sahte ders dökümlerini Yakın Doğu Üniversitesinde görevli memura ibraz edip Diş Hekimliği 4. Sınıf'a kayıt yaptırdığını mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının polise şu ana kadar herhangi bir gönüllü ifade vermediğini ancak bu belgeyi Türkiye'de 850 Dolar para karşılığında temin ettiğini beyan ettiğini anlattı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için Zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.  

Anahtar Kelimeler:
Mohammed Hassan Hasib LutfıSahte Belge
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