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Sahte belge hazırladı, karşılığında 1823 TL para aldı

Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekârlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs Suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Şahan Cemil Yüksek bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 15:20
Sahte belge hazırladı, karşılığında 1823 TL para aldı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekârlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs Suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Şahan Cemil Yüksek bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Şahan Cemil Yüksek’in Sahte Belge Düzenleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs Suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14 Şubat 2022 tarihinde, Girne'de sakin Şahan Cemil Yüksek’in daha önceden bilgisayar ortamında gerçeğe aykırı bir şekilde sahte olarak düzenlemiş olduğu F-121 Maliye Makbuzu formunu cep telefonunda bulunan ve internet ortamında faaliyet gösteren Whatsapp isimli mesajlaşma programı üzerinden Gönyeli'de sakin M. S.'na (K-20) göndererek tedavüle sürdükten sonra konu şahsın erkek arkadaşı olan M.Ş.’dan (E-20) 1823 TL para talep etmek suretiyle sahtekârlıkla para temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.  Polis, olayın polisin bilgisine 02.03.2022 tarihinde geldiğini ve tutuklanan zanlının, arasında husumet olan M.Ş’den intikam almak için bu yola başvurduğu izahatında bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ayrıca zanlının şahsen 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Cemil Yüksek
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