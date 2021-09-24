Sahte aşı kaydı zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Salih Filo, eşi Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu’nun Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek ve Sahtekarlıkla kayıt temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Haziran ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde, ülkemizde covid salgını nedeniyle, aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’nun, aşı olmayan ancak acil olarak yurtdışına çıkış yapması gereken zanlı Salih Filo ve eşi Pembe Filo’ya çift aşı olmuş gibi kayıt yapıp Adapass uygulamasına kaydedip, yurtdışına giriş çıkış yapmasını sağladığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, yine Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Ersin Bolatcıoğlu’nun arkadaşının isteği üzerine, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlı Salih Filo, eşi Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün ispati vücutta bulunmalarına emir verdi.

Ozankaya, Salih Filo’nun 15 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, eşi Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu 10’ar bin nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.