Sahte Alman kimlik kartı ile yakalandı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Beyanla Kayıt Temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 23.08.2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa' da Metehan Kara Giriş Kapısına gelen Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı David Yeboah’ın Almanya' ya gitmek amacı ile daha önceden Güney Kıbrıs’ta temin etmiş olduğu İbrahim Cisse adına isdar olunan L7VJ66MMZ nolu Alman Kimlik kartını görevli muhaceret polisine ibraz edip Kimlik Kartında adı geçen şahsın kimliğine bürünmek sureti ile KKTC'ne giriş yaptıktan sonra ayni kimlik kartı ile saat 22.00 raddelerinde Ercan Hava Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken suç üstü hali gereği tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, söz konusu Alman kimlik kartı emare olarak zapt edildiğini ve pasaportun sahibinin arandığını anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğine ve zanlının PCR sonucunun beklendiğine vurgu yapan Ergüleç, zanlının gıyabında aleyhine 1 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına istenilen tutukluluk emrini verdi.