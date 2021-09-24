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Sahte AdaPass soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Sabahat Yiğit, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 17:23
Sahte AdaPass soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Sabahat Yiğit, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Sabahat Yiğit’in Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Sabahat Yiğit’in, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlı Sabahat Yiğit’in yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sabahat YiğitAdapass
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