banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni asgari ücret ilan edildi
Asgari ücret Resmi Gazete'de
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye geleceklerin dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı...
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de gerginlik!
Kapat

Sahte AdaPass soruşturması: Memur Zeytin tutuksuz yargılanacak

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında sağlık bakanlığında adapass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı Murat Zeytin’in A.K isimli şahsın aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesi ile başlatılan tahkikat tamamlandı ve zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 16:10
Sahte AdaPass soruşturması: Memur Zeytin tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında sağlık bakanlığında adapass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı Murat Zeytin’in A.K isimli şahsın aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesi ile başlatılan tahkikat tamamlandı ve zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Eylül 2021 tarihi içerisinden sağlık bakanlığında görev ifa ettiği sırada daha önce soruşturması başlatılan meselede adı geçen A.K isimli şahsın sahte aşı kaydını sistemden silerek görevi kötüye kullandığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını
söyleyerek zanlının davalarının sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Murat ZeytinAdapass
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkeye kaçak koyun getiren zanlılar tutuksuz yargılanacak
Ülkeye kaçak koyun getiren zanlılar tutuksuz yargılanacak
Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin cezaları açıklandı
Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin cezaları açıklandı
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
21 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
21 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Polisten haberler
Polisten haberler
İnsan kaçakçısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
İnsan kaçakçısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Adapass görevlisi 2 gün poliste tutuklu kalacak
Adapass görevlisi 2 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Dolandırıcılara dikkat!
Dolandırıcılara dikkat!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim