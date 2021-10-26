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Sahte AdaPass soruşturması: Ahmet Karabulut Tutuksuz yargılanacak

26 Ekim 2021 Salı 10:03
Sahte AdaPass soruşturması: Ahmet Karabulut Tutuksuz yargılanacak

Sahte AdaPass soruşturması:  Ahmet Karabulut Tutuksuz yargılanacak

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Ahmet Karabulut, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Ahmet Karabulut’un Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Haziran ve Temmuz ayları arasında zanlı Ahmet Karabulut’un, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet KarabulutSahte Adapass
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