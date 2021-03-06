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Şahıs kendini CHP’nin KKTC temsilcisi olarak tanıtmış

06 Mart 2021 Cumartesi 18:14
Şahıs kendini CHP’nin KKTC temsilcisi olarak tanıtmış
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Kasım 2019-23.10.2020 tarihleri arasında İskele’de kendisini Türkiye’deki Cumhuriyetçi Halk Partisi KKTC temsilcisi olarak tanıtarak Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde müşteki olduğu bir davanın erken sonuçlandırılmasını sağlamak maksadıyla Sabina Rasimova’dan sahtekarlıkla toplamda 51230 TL para  alan ve  02.03.2020 tarihinde müştekinin feragatname imzalamasını sağlayarak İskele’deki dairesini 90 bin sterlin karşılığı Erdoğan Aldağ isimli bir şahsa satışını yapan Mehmet Algan şikayet üzerine 05.03.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının bugün 06.03.21 tarihinde yapılması gereken duruşması PCR testinin çıkmaması nedeniyle gıyabında yapılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı zanlının bir önceki akşam yapılan PCR test sonucunun henüz çıkmadığı ve akşam saatlerinde çıkmasının beklendiğine dikkat çekerek duruşmanın zanlının gıyabında yapılması talebine, savunmanın itirazda bulunmaması ve yargıcın da izin vermesiyle zanlının gıyabında yapıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Hacıhasanoğlu olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde Kasım 2019 – 23.20.20 tarihleri arasında İskele’de, kendisini TC’deki CHP’nin KKTC temsilcisi olduğunu ve yüksek kişilerle irtibatı olduğunu söyleyerek Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde müşteki olduğu bir davanın erken sonuçlandırılmasını sağlamak maksadıyla aynı müştekiden birçok seferde toplam 51230 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Olayın 02.03.21 tarihinde polise intikal ettiğini ve zanlının 05.03.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının cep telefonu ile müştekinin elden ve banka havalesi ile zanlıya gönderdiği dekontları içeren bir adet ajandasının emare alındığını, noterden ifade temin edildiğine değindikten sonra elden itimat servisleri ile gönderdiği para ile ilgili ifadenin pandemi nedeniyle henüz alınamadığını söyledi.

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Zanlının itiraf niteliğinde olmayan bir ifade verdiğini, müştekinin TC’den bir arkadaşı vasıtasıyla kendisine yardımcı olunmak için ulaşıldığı yönünde beyanında bulunduğunu belirten tanık polis, bir soru üzerine yaptığı açıklamada bir yıllık bir süre içerisinde müştekinin talep etmiş olduğu alacağı olan meblağı zanlının sudan bahanelerle sürekli geciktirdiği, bugün yarın diyerek oyaladığı ve ardından pandemi süreci içerisine girilmesi nedeniyle uzadığı yönünde müştekinin beyanı olduğunu söyledi.

Savunma avukatının sorusu üzerine ise cevap veren tanık polis müştekiye ait İskele’deki dairenin 02.03.20 tarihinde Erdoğan Akdağ adına nasıl devir yapıldığı konusuna da açıklık getirdi.

02.03.20 tarihinde zanlı, müştekinin bankadaki hesabına daire karşılığı 90 bin sterlin yatırıldığına dair cep telefonundan bir resmi müştekiye gösterip inanmasını sağladıktan sonra müştekinin de adı edilen dairesinin Erdoğan Akdağ adına devri yapılması için feragatname imzaladığını söyledi.

Dairenin yeni sahibi olan Erdoğan Akdağ ile ilgili tahkikatın ne aşamada olduğu konusundaki soruya karşılık tanık polis verdiği cevapta bahse konu şahsın Türkiye’den KKTC’ye birçok gez giriş çıkış yaptığını, KKTC’ye son olarak 27.02.20 tarihinde giriş yaptığını ve 02.03.20 tarihinde müştekinin vermiş olduğu feragatname sonrasında aynı gün KKTC’den çıkış yaptığını ve halen yurt dışında olduğunu söyledi.

Tahkikatın yeni başladığını ve eski bir mesele olması nedeniyle alınması gereken birçok ifade olduğuna değinen tanık polis zanlının emare alınan cep telefonunun incelenmek maksadıyla data bölümüne gönderildiğini söyledikten sonra tahkikatın salimen devam etmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AlganIskele
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