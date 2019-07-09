Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar

09.07.2019 tarihinde saat 11:00 sıralarında, Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde, Mustafa METNİ (E-27)’nin kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa METNİ, Hürsen METNİ (K-46) ve Nazan GÜRSEL (K-45) boğulma tehlikesi geçirmişlerdir. Bahse konu şahıslar sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak karaya çıkarılmışlardır. Hürsen METNİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
09 Temmuz 2019 Salı 14:05