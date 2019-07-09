Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar

09.07.2019 tarihinde saat 11:00 sıralarında, Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde, Mustafa METNİ (E-27)’nin kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa METNİ, Hürsen METNİ (K-46) ve Nazan GÜRSEL (K-45) boğulma tehlikesi geçirmişlerdir. Bahse konu şahıslar sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak karaya çıkarılmışlardır. Hürsen METNİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.