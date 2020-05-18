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Şah 4 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Onur Şah bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:42
Şah 4 gün daha tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Onur Şah bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında,  Lefkoşa - Kermiya'da Öğretmenler Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlı Onur Şah'ın alıkonulmak istendiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda, iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain, iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin ve iki ayrı paket içinde de yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.  Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının uyuşturucuyu aranan bir şahıstan telefonla görüştükten sonra bin 200 Euro karşılığında belirledikleri bir yere bırakıldığını ve zanlının satışını yapmak için aldığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Onur Şah
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