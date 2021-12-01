banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
banner405

Sabıkası olmayan İsmet Yapıcı’ ya denetimli serbestlik verildi

01 Aralık 2021 Çarşamba 16:30
Sabıkası olmayan İsmet Yapıcı’ ya denetimli serbestlik verildi

04.06.21 tarihinde Gazimağusa’ da Park halindeki araç içerisinde şüpheli olarak görülen ve yapılan aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğu belirlenen 8 gr 695 ml ağırlığında madde bulunarak aleyhlerinde kanunsuz uyuşturucu Madde alma ve tasarruf suçlamasıyla dava dosyalanan Hasan Yalınayak ve İsmet Yapıcı aleyhindeki dosya Ağır ceza mahkemesinde görüşülerek karara bağlandı. Sanık Hasan Yalınayak benzeri sabıkasından dolayı denetimli serbestlik yasasından faydalanmayıp 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, benzeri sabıkası bulunmayan İsmet Yapıcı’nın yasadan faydalanma talebi uygun görülerek 2 yıl süre ile denetimli serbestlik verilerek serbest kaldı.

Başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu, kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu ve üye yargıç Özge Uğraşın’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyetinin sanıklarla ilgili kararı başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu tarafından okundu.

banner341
Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma, verme suçunun ciddi ve vahim suçlar arasında olduğunu ve uzun süreli hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğuna dikkat çekilen kararda, bu gibi suçların yaygın suçlar kategorisinde olduğunu ve ağır ceza mahkemesinin gündemini uzun süreden beri işgal etmekte olduğuna değinildi.

Miktarın yasal sınır altında olması nedeniyle sanıkların denetimli yasasından faydalanma talebinin de dikkate alındığını belirten Avcıoğlu sanık 1 Hasan Yalınayak’ın benzeri suçtan sabıkası olması nedeniyle   yasadan faydalanmasının mümkün olmadığına dikkat çekerken, benzeri sabıkası bulunmayan sanık 2 İsmet Yapıcı’nın talebinin uygun bulunduğunu söyledi.

Netice olarak benzeri sabıkası nedeniyle sanık Hasan Yalınayak’ a aleyhine getirilen davadan 10 ay hapislik cezası verildiğini söyleyen Avcıoğlu, benzeri sabıkası olmayan sanık 2 İsmet Yapıcı’nın talebinin uygun görülerek 2 yıl süre ile denetimli serbestlik yasasından faydalanılması kararı verildiğini belirterek kendisine tanınan bu fırsatı iyi değerlendirmesi ve tekrar mahkeme huzuruna gelmemesi konusunda sanık 2’ ye nasihatte bulundu. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hasan Yalınayakİsmet Yapıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüzgâr operasyonunda 25 gr kokain ve 10 gr ağırlığında metamfetamin ele geçirildi
Rüzgâr operasyonunda 25 gr kokain ve 10 gr ağırlığında metamfetamin ele geçirildi
Seri hırsız yargı karşısında!
Seri hırsız yargı karşısında!
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Polisten haberler
Polisten haberler
Hurda bisiklet sirkat eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
Hurda bisiklet sirkat eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
Emre Genç’in ölümüne sebep olan araç sürücüsü teminata bağlandı
Emre Genç’in ölümüne sebep olan araç sürücüsü teminata bağlandı
Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret 1 gün poliste tutuklu kalacak
Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret 1 gün poliste tutuklu kalacak
Kanunsuz silah taşıyan Koral Kalkan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kanunsuz silah taşıyan Koral Kalkan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim