Sabıkası olmayan İsmet Yapıcı’ ya denetimli serbestlik verildi

04.06.21 tarihinde Gazimağusa’ da Park halindeki araç içerisinde şüpheli olarak görülen ve yapılan aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğu belirlenen 8 gr 695 ml ağırlığında madde bulunarak aleyhlerinde kanunsuz uyuşturucu Madde alma ve tasarruf suçlamasıyla dava dosyalanan Hasan Yalınayak ve İsmet Yapıcı aleyhindeki dosya Ağır ceza mahkemesinde görüşülerek karara bağlandı. Sanık Hasan Yalınayak benzeri sabıkasından dolayı denetimli serbestlik yasasından faydalanmayıp 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, benzeri sabıkası bulunmayan İsmet Yapıcı’nın yasadan faydalanma talebi uygun görülerek 2 yıl süre ile denetimli serbestlik verilerek serbest kaldı.

Başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu, kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu ve üye yargıç Özge Uğraşın’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyetinin sanıklarla ilgili kararı başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu tarafından okundu.

Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma, verme suçunun ciddi ve vahim suçlar arasında olduğunu ve uzun süreli hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğuna dikkat çekilen kararda, bu gibi suçların yaygın suçlar kategorisinde olduğunu ve ağır ceza mahkemesinin gündemini uzun süreden beri işgal etmekte olduğuna değinildi.

Miktarın yasal sınır altında olması nedeniyle sanıkların denetimli yasasından faydalanma talebinin de dikkate alındığını belirten Avcıoğlu sanık 1 Hasan Yalınayak’ın benzeri suçtan sabıkası olması nedeniyle yasadan faydalanmasının mümkün olmadığına dikkat çekerken, benzeri sabıkası bulunmayan sanık 2 İsmet Yapıcı’nın talebinin uygun bulunduğunu söyledi.

Netice olarak benzeri sabıkası nedeniyle sanık Hasan Yalınayak’ a aleyhine getirilen davadan 10 ay hapislik cezası verildiğini söyleyen Avcıoğlu, benzeri sabıkası olmayan sanık 2 İsmet Yapıcı’nın talebinin uygun görülerek 2 yıl süre ile denetimli serbestlik yasasından faydalanılması kararı verildiğini belirterek kendisine tanınan bu fırsatı iyi değerlendirmesi ve tekrar mahkeme huzuruna gelmemesi konusunda sanık 2’ ye nasihatte bulundu. (MHA)