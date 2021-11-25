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Sabıkalı uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı zanlı kefaletle serbest

Sabıkalı uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı zanlı Cem Derviş Doğu bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Kasım 2021 Perşembe 15:45
Sabıkalı uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı zanlı kefaletle serbest

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sabıkalı uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı zanlı Cem Derviş Doğu bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı Cem Derviş Doğu’nun Kanunsuz uyuşturucu madde eroin tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19.11.2021 tarihinde saat 11.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde, içerisinde şüpheli bir şekilde görülen konu araç sürücüsü Cem Derviş Doğu’nun tespit edilerek, alıkonulduğunu anlattı. Polis, zanlının huzurunda konu araçta yapılan aramada sol ön yolcu koltuğunun üzerinde satışa hazır halde dört adet beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olan ucu yanık sarma sigaranın bulunarak emare olarak zapt edilip zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Yayla’da bulunan ikametgâhında huzurunda mahkeme emriyle arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini anlattı. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Derviş Doğu
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