Sabaha karşı 2 ayrı yerde yangın çıktı!

25.05.2020 tarihinde saat 01:30 sıralarında Hamitköy’de Cemsa Apartmanlarının arkasında bulunan arazi içerisinde muhtemelen şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlardan dolayı meydana gelen yangında henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen 4 Dönüm anız ve 20 adet kare balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; soruşturma devam etmektedir.

25.05.2020 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Ağıllar köyünün kuzey kısmında bulunan mandıralar bölgesinde, muhtemelen şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlardan dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye,Orman Dairesi,İskele Belediyesi’ne ait su tankerleri ve çevre halkının yardımı ile söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu Orbay AKKAPLAN’a ait 12 dönüm biçilmemiş arpa ve yaklaşık 200 adet kare vigo balası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.