Sabah sabah acı haber!

24.10.2021 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Mehmetçik’te, Mehmetçik Göleti yakınlarında, Ahmet ÇOBAN (E-24), yönetimindeki LC 763 plakalı araç ile Çayırova istikametinden Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarpmıştır.
ağır yaralanan araç sürücüsü Ahmet ÇOBAN ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.