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Sabah sabah acı haber!

Mazhar Bozkurt yaşamını yitirdi..

24 Ekim 2021 Pazar 09:52
Sabah sabah acı haber!

24.10.2021 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Mehmetçik’te, Mehmetçik Göleti yakınlarında, Ahmet ÇOBAN (E-24), yönetimindeki LC 763 plakalı araç ile Çayırova istikametinden Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarpmıştır.

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Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mazhar BOZKURT (E-30) olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

ağır yaralanan araç sürücüsü Ahmet ÇOBAN ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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