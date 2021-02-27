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Ryan Ghazal 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak mesele ile bağlantılı tutuklanıp teminata bağlanan zanlı Abdullah Ahmad’in ardından mesele ile beğlantısı görülen zanlı Ryan Ghazal’da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:09
Ryan Ghazal 3 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili olguları aktardı.

Özder, 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında zanlı Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından operasyon düzenlendiğini belirterek, zanlının operasyon esnasında kendi evinin balkonuna çıkıp uyuşturucu maddeleri komşusunun balkonuna attığını söyledi.

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Polis yapılan incelemede zanlının atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Özder, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti.

Polis,zanlının ikametgâhının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı.

Polis yapılan sorguda meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan zanlı Rayan Ghazal’ın önceki gün tespit edilerek tutulandığını ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma makslatı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmsına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ryan Ghazal
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