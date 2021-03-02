banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Umarız bu günler iyi günlerimiz değildir!
Umarız bu günler iyi günlerimiz...
Sosyal patlamalara dikkat
Sosyal patlamalara dikkat
Gaita tahliline muhtaç edilmiş devlet!
Gaita tahliline muhtaç edilmiş devlet!
Çıkar çatışmaları sizi bitirirken, toplumu da yitiriyor
Çıkar çatışmaları sizi bitirirken, toplumu...
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da intihar
Kapat

Ryan Ghazal 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak mesele ile bağlantılı tutuklanıp teminata bağlanan zanlı Abdullah Ahmad’in ardından mesele ile tutuklanan Ryan Ghazal ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

02 Mart 2021 Salı 16:19
Ryan Ghazal 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
banner337
banner391

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili olguları aktardı.

Özder, 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında zanlı Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından operasyon düzenlendiğini belirterek, zanlının operasyon esnasında kendi evinin balkonuna çıkıp uyuşturucu maddeleri komşusunun balkonuna attığını söyledi.

Polis yapılan incelemede zanlının atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Özder, giymekte olduğu siyah montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti.

Polis, zanlının ikametgâhının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı.

Polis yapılan sorguda Abdullah Ahmad ile aynı evde kalan iki şahsın daha olduğunu ve bu iki şahsın uyuşturuculardan haberi olduğu yönünde tespitte bulunduklarını söyledi.

banner341
Polis, aranan iki şahıstan Ryan Ghazal’ın uyuşturucunun bulunduğu adrese gidip eşyalarını taşımak isterken yakalandığını ifade etti.

Polis, Ryan Ghazal’ın sorgusunda uyuşturucudan haberi olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Polis memuru Özder, ancak zanlının suçla bağlantısı olduğuna inandıklarını, zanlının kayıp olduğu ve polisten kaçtığı 10 günlük sürede kaldığı yerle ilgili verdiği ifadenin de doğru çıkmadığını açıkladı.

Polis, zanlının kaldığını söylediği eve gittiklerini ancak anahtarının olmadığını beyan ettiğini belirtirken, asıl ev sahibinin ise kira sözleşmesine zanlının ismini yazmaya çalıştığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, söz konusu ev sahibiyle ilgili de soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Polis memuru, mesele ile ilgili 14 kişinin sorgulandığını, 2 kişiden ifade aldıklarını, halen soruşturulup ifadesi alınacak toplam 16 kişi bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, mesele ile ilgili aranan iki kişi olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ryan Ghazal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp suçlusu 6 kişiye 3'er gün daha tutukluluk
Silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp suçlusu 6 kişiye 3'er gün daha tutukluluk
İzinsiz ikamet zanlıları cezaevine gönderildi
İzinsiz ikamet zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da intihar
Lefkoşa'da intihar
Köy girişinde uyuşturucu ile yakalandı!
Köy girişinde uyuşturucu ile yakalandı!
26 kişiye yasal işlem!
26 kişiye yasal işlem!
Gazimağusa'da hırsızlık ve kasti hasar!
Gazimağusa'da hırsızlık ve kasti hasar!
Lapta'da ani ölüm!
Lapta'da ani ölüm!
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim