Rüzgâr operasyonu zanlısının tutukluluğu 4 gün uzatıldı

Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri aldıkları bir bilgiyi değerlendirip 30.11.21 tarihinde düzenledikleri ve Rüzgâr ismini verdikleri operasyonda tasarrufunda kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde ve Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde bulunan Ö.U ’yu tutuklayarak tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelere ve bir adet hassas teraziye el konulmuş, 01.12.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 03.12.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olguları aktarmak üzere polis memuru Nurettin Enginer’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 30.11.21 tarihinde aldıkları bilgi ışığında bir apartmanın 3 numaralı dairesinde kalmakta olan zanlının ikametgahında ve huzurunda arama emri gereğince arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada ikametgahın salon odasında metal bir Vazo içerisinde küçük sarı renk poşet içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 25 gr ağırlığında madde, yatak odasındaki dolapta telefon kutusu içerisinde Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan ve birer gr olmak üzere 10 adet şeffaf naylon parçasına sarılı toplam 10 gr ağırlığında madde ile uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirti.

Temin edilen 2 günlük sürede zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ancak bu konuda herhangi bir rapor temin edilemediğine dikkat çeken tanık polis, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı şahsın henüz bulunamadığını ve aranmakta olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 4 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)