banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt geldi!
Akaryakıt geldi!
Burslar bugün ödeniyor
Burslar bugün ödeniyor
TC Dışişleri'nden Rum Yönetimi'ne tepki
Rum Yönetimi'ne tepki!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
banner405
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

Rüzgâr operasyonu zanlısının tutukluluğu 4 gün uzatıldı

03 Aralık 2021 Cuma 20:51
Rüzgâr operasyonu zanlısının tutukluluğu 4 gün uzatıldı

Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri aldıkları bir bilgiyi değerlendirip 30.11.21 tarihinde düzenledikleri ve Rüzgâr ismini verdikleri operasyonda tasarrufunda kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde ve Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde bulunan Ö.U ’yu tutuklayarak tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelere ve bir adet hassas teraziye el konulmuş, 01.12.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

banner341
Zanlı bugün 03.12.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olguları aktarmak üzere polis memuru Nurettin Enginer’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 30.11.21 tarihinde aldıkları bilgi ışığında bir apartmanın 3 numaralı dairesinde kalmakta olan zanlının ikametgahında ve huzurunda arama emri gereğince arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada ikametgahın salon odasında metal bir Vazo içerisinde küçük sarı renk poşet içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 25 gr ağırlığında madde, yatak odasındaki dolapta telefon kutusu içerisinde Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan ve birer gr olmak üzere 10 adet şeffaf naylon parçasına sarılı toplam 10 gr ağırlığında madde ile uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirti.

Temin edilen 2 günlük sürede zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ancak bu konuda herhangi bir rapor temin edilemediğine dikkat çeken tanık polis, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı şahsın henüz bulunamadığını ve aranmakta olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 4 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
Tüm zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
Yaralama zanlı mahkemeye çıkarıldı
Yaralama zanlı mahkemeye çıkarıldı
“Çıkmaz Sokak” operasyonunda yakalanan zanlı Aslantekin’in tutukluluk süresi uzatıldı
“Çıkmaz Sokak” operasyonunda yakalanan zanlı Aslantekin’in tutukluluk süresi uzatıldı
Sahte evrak zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Sahte evrak zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Çitim'e casusluk suçlaması
Çitim'e casusluk suçlaması
7.65'likle yakalandı
7.65'likle yakalandı
Kaptan köşkünde 3 milyonluk uyuşturucu
Kaptan köşkünde 3 milyonluk uyuşturucu
Polisten haberler
Polisten haberler
Sahte paraya 3 ay hapis
Sahte paraya 3 ay hapis
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Uyuşturucuya 18 ay hapislik

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim