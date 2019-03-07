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Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
RUSSU’NUN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
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Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu

Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu

07 Mart 2019 Perşembe 19:30
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu

Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Alsancak’ta Borys Russu’nun evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 6 Mart’ta 10.00-12.00 saatleri arasında Alsancak’ta zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını, bulunan maddelerin analize gönderildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Borys RussuUyuşturucu
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