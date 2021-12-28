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Russel Tinashe Mudavanhu 3 gün poliste tutuklu kalacak

Uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Russel Tinashe Mudavanhu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Aralık 2021 Salı 15:00
Russel Tinashe Mudavanhu 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma ve Tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 27.12.2021 tarihinde Lefkoşa’da, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlının ikametgâhında yapılan aramada; yaklaşık 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının konu maddeleri aranan 1 şahıstan aldığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, aranan 1 kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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