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Rus gazeteci sahte evrak düzenlemekten tutuklandı

Resmi Evrağı Sahteleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Askeri Yasak Bölgeye Gizlice ve İzinsiz Girme suçlarından tutuklanan zanlı Adam Avshev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ağustos 2022 Cuma 17:33
Rus gazeteci sahte evrak düzenlemekten tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Resmi Evrağı Sahteleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Askeri Yasak Bölgeye Gizlice ve İzinsiz Girme suçlarından tutuklanan zanlı Adam Avshev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, zanlı Adam Avshev’in Resmi Evrağı Sahteleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Askeri Yasak Bölge Gizlice ve İzinsiz Girme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.08.2022 tarihinde saat 04.20 raddelerinde Ercan Havaalanı Lefkoşa'da, Mağusa'da sakin Adam Avshev’in tasarrufundaki üzerinde resminin bulunduğu Adam Gazviriev adına düzenlenmiş sahte olarak hazırlanmış Belçika kimlik kartını KKTC'den çıkış yapabilmek maksadıyla muhaceret görevlisine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak Adam Avshev'den yapılan soruşturmada 2017 yılı içerisinde Larnaka Havaalanından Güney Kıbrıs’a gelip politik nedenlerden dolayı sığınma hakkı istediği, ancak sığınma hakkı verilmeyerek Rusya'ya iade edileceğini öğrenerek 09.07.2021 tarihinde plakasını hatırlamadığı siyah renk taksi içerisinde gizlice KKTC'ye geçtiği, yaklaşık 1 yıldan beri KKTC'de yaşadığı ve arkadaşları tarafından Türkiye'ye gidebilmesi için sahte Belçika kimlik kartını temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, adı edilen zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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