Ricky'den kaçamadı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.11.2021 tarihinde saat 12.00’da Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinin araştırılması gerektiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.