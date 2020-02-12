banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120952
ALTIN
304.599
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8470
EURO
6.5970
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

Restoranda yangın çıktı

Restoranda yangın çıktı

12 Şubat 2020 Çarşamba 12:11
Restoranda yangın çıktı

11.02.2020 tarihinde, saat 19:30 sıralarında Gazimağusa'da faaliyet gösteren Berf Restoran isim iş yerinde mangal bacası içerisinde oluşan aşırı tortu ve yağ birikintisinin alev alması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın iş yeri personeli tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet deri sandalye ve yaklaşık 15 metrekarelik duvar kağıdı tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, çıkan isten dolayı restoranın tavan ve duvarları zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Berf RestoranYangınGazimagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan hırsızları tutuklandı
Hayvan hırsızları tutuklandı
Lapta'da hırsızlık
Lapta'da hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis
9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis
Lefkoşa’da Sınır İhlali
Lefkoşa’da Sınır İhlali
Lefkoşa’da ev yangını
Lefkoşa’da ev yangını
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Sarıaslan Davası Sonuca Bağlanamadı
Sarıaslan Davası Sonuca Bağlanamadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim