Restoranda yangın çıktı

11.02.2020 tarihinde, saat 19:30 sıralarında Gazimağusa'da faaliyet gösteren Berf Restoran isim iş yerinde mangal bacası içerisinde oluşan aşırı tortu ve yağ birikintisinin alev alması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın iş yeri personeli tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet deri sandalye ve yaklaşık 15 metrekarelik duvar kağıdı tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, çıkan isten dolayı restoranın tavan ve duvarları zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.