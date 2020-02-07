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Restoranda yagın çıktı

Restoranda yagın çıktı

07 Şubat 2020 Cuma 14:09
Restoranda yagın çıktı

06.02.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Hürdeniz Restoran isimli iş yerinin mutfak kısmında faal durumdaki havalandırma motoru ve buzdolaplarının bağlı bulunduğu fişlere gelen ana hatta kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde, mutfakta bulunan beyaz eşyalar, muhtelif mutfak eşyaları, mutfak ekipmanları ve mobilya yanarak hasar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Hürdeniz RestoranYangın
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